Terza gara senza vittoria per il Monaco, che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Reims. Il tecnico del club francese Leonardo Jadim infatti ha detto: "La squadra ha giocato con un buon atteggiamento. Ha perso efficacia, come nelle ultime gare. La squadra gioca bene e ci prova. I giocatori ci provano ma la palla non entra".