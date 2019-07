© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monaco vuole assolutamente arrivare a Cedric Soares del Southampton. Il calciatore, in prestito all'Inter nella scorsa stagione, piace alla società monegasca: come riportato da Foot Mercato ci sono già stati i primi contatti, nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'offensiva decisiva. Nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze, di cui 18 in Premier League e 4 in serie A.