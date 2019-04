© foto di Federico Gaetano

Il Cardiff ha chiesto un colloquio diretto con il Nantes con l'obiettivo di di risolvere la disputa sul costo del trasferimento di Emiliano Sala, tragicamente morto in un incidente aereo lo scorso gennaio, due giorni dopo essere stato ufficialmente acquistato dai gallesi per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline, circa 17 milioni di euro. Le due società avranno tempo fino al 15 aprile per trovare un accordo, poi toccherà alla FIFA scendere in campo e dare la sua decisione definitiva. Ad ogni modo la parte lesa potrà ricorrere al TAS di Losanna. A riportarlo è Le Parisien.