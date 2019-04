Il Cardiff ribadisce l'intenzione di non voler pagare il Nantes per il trasferimento di Emiliano Sala. Il club francese si è appellato alla FIFA lo scorso 15 marzo. L'argentino, ricordiamo, è deceduto pochi giorni dopo aver firmato il contratto con i gallesi a seguito del tragico incidente aereo sul Canale della Manica. Il Cardiff, fanno sapere i legali del Nantes, ha avuto tempo fino al 3 aprile per dare una risposta. Il primo reclamo alla FIFA risale al 26 febbraio quando il Nantes ha reclamato i 6 milioni della prima tranche del trasferimento (su un totale di 17 milioni, bonus esclusi) che sarebbero dovuti arrivare entro il 26 gennaio. Di fronte al rifiuto del Cardiff il Nantes ha inviato ai Bluebirds una raccomandata cercando di far valere i propri diritti.

Il club gallese, riferisce il Sun non intende pagare un centesimo precisando di non aver mai depositato alcun documento che attestasse ufficialmente l'acquisto del calciatore. La palla passa alla FIFA che dinnanzi al mancato accordo fra i club dovrà prendere una decisione.