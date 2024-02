Manchester City, Wilson-Esbrand ceduto in prestito: il difensore passa al Cardiff

Nuova esperienza in prestito per Josh Wilson-Esbrand. Il 21enne calciatore, terminata la sua esperienza al Reims, ha fatto ritorno al Manchester City. La squadra di Pep Guardiola però ha ceduto ancora una volta il ragazzo per dargli possibilità di trovare maggior minutaggio. E’ stato annunciato infatti il suo passaggio al Cardiff a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

✍️

Welcome to South Wales, @jwilsonesbrand! 💙

The 21-year-old joins on loan from @ManCity for the remainder of the season.#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) February 1, 2024