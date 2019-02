© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di DAZN durante la sfida di Copa Sudamericana tra Corinthians e Racing Club, l'ex allenatore del Manchester United José Mourinho ha consigliato in diretta l'acquisto dell'attaccante Gustavo Henrique, più conosciuto come 'Gustagol': "È un nove classico, un punto di riferimento offensivo. Gustagol è molto forte di testa e ha un bel carattere, oltre che grande definizione. Mi piace, mi piace molto come attaccante". Il classe '94 del Corinthians è andato a segno proprio sotto gli occhi di Mou, protagonista nell'1-1 dell'andata contro gli argentini.