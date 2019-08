© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato in entrata del Bologna potrebbe non fermarsi a Gary Medel. Come riporta Tuttosport, il club felsineo starebbe valutando l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Gustavo, classe 1994 di proprietà del Corinthians. Sul giocatore ci sono anche Schalke 04 ed Hoffenheim.