Shkodran Mustafi ha rilasciato un'intervista a Der Spiegel, parlando della sua situazione. Nel corso di un sondaggio su Marca, che stilava la formazione peggiore dell'anno, il tedesco risultava il secondo peggior difensore dietro solamente a Phil Jones: "Non sono il secondo peggior difensore al mondo. Mi piacerebbe sapere come sarebbe andato il sondaggio se la domanda fosse stata posta ai migliori allenatori d'Europa". E ancora: "Posso tollerare le critiche, ma la situazione è divenuta irrazionale e sono diventato un bersaglio. Siamo arrivati al punto in cui venivo incolpato per delle sconfitte in partite che non avevo giocato".