Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lione: "La sconfitta contro lo Schalke è stata assimilata bene dalla squadra. Sarebbe strano se il primo kok stagionale ci mandasse fuori giri".

Il Lione è in difficoltà e non può fallire. E' un vantaggio o no?

"E' sempre pericoloso quando una squadra si trova con le spalle al muro. Il Lione ha grandi giocatori singoli con un grande potenziale di crescita. Sta a noi decidere che tipo di atteggiamento mettere in campo".

C'è il rischio di sottovalutare l'avversario?

"Dobbiamo mostrare grande prontezza e cercare di ferire l'avversario. Se entriamo in campo con l'idea che il Lione non ha ancora ottenuto buoni risultati in stagione, sarà un approccio totalmente sbagliato".