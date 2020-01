© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Tribuna Expresso, il campione ex Manchester United Nani ha ricordato la sua esperienza con Sir Alex Ferguson da allenatore: "Non ho mai avuto problemi con lui. Uscivo quando potevo, quando avevo il giorno libero per esempio. Oppure in giorni speciali, come Natale o Capodanno. Proprio a Capodanno, potevamo allenarci anche ubriachi e all’allenatore non fregava nulla". Il classe '86, che in Italia ha vestito la maglia della Lazio, oggi gioca nell'Orlando City in MLS.