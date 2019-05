Arjen Robben (35) potrebbe tornare in patria per chiudere la sua carriera. L'esterno offensivo olandese ex Chelsea e Real Madrid saluta il Bayern Monaco dopo dieci anni di militanza in Bundesliga, mentre continuano ad arrivare offerte dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Giappone.

L'Eredivisie prima di appendere gli scarpini al chiodo. La stampa olandese fa sapere che il PSV sta pensando di proporre al calciatore il ritorno a casa, per indossare nuovamente la maglietta già vestita dal 2002 al 2004. Nel biennio a Eindhoven, Robben ha collezionato 70 presenze con 20 gol e 16 assist. Rendimento che spinse il Chelsea a ingaggiarlo.