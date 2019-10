Timm Klose, difensore del Norwich, ha parlato al canale ufficiale del club inglese raccontando un passato quanto mai difficile prima di raggiungere la carriera professionistica: "Quando avevo 13 anni non sapevo ancora cosa avrei fatto nella mia vita e nonostante venissi da una famiglia sanissima, ho incontrato diversi problemi. Avevo tanti amici più grandi che bevevano e fumavano e io, pur essendo una pessima idea, decisi di seguirli. Sognavo chiaramente di diventare un calciatore professionista e in quegli anni giocavo nelle giovanili del Basilea, ma passavo anche la maggior parte del mio tempo tra alcool e fumo. Vivevo una realtà parallela, non capivo veramente cosa mi stava accadendo. Una notte ho quasi avuto un infarto sdraiato su una panchina in un parco vicino al lago. Non mi ricordo dove mi trovavo di preciso. Mi svegliai la mattina dopo da solo e fu uno shock. Solo dopo, quando raggiunsi l'età di 16 anni, incontrai mia moglie e mi trasferii a Norimberga trovando il supporto di un mental coach che sento ancora oggi".