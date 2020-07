Le pagelle del Norwich - Klose sbaglia, attacco spuntato

vedi letture

Risultato finale: Chelsea-Norwich 1-0

Krul 6 - Beffato solo da Giroud, per il resto fa buona guardia.

Aarons 6 - Un po' in difficoltà con Pulisic, ma resiste e limita i danni.

Godfrey 6 - Tiene botta agli attacchi avversari, arcigno nei contrasti, concede poco.

Klose 5 - Disattenzione fatale sul gol di Giroud, costa la sconfitta ai suoi.

Lewis 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Tettey 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dal 79' Stiepermann s.v. )

Cantwell 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molta confusione in fase d'attacco. (dal 71' Buendia 5.5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

McLean 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Rupp 5.5 - Convince poco tra le due fasi, non è sempre preciso. (dall' 89' Martin s.v. )

Hernandez 5.5 - Non è preciso in fase di spinta, sbaglia poco in quella di non possesso. Esce nel finale. (dal 79' Pukki s.v. - )

Drmic 5.5 - Ci prova, si batte, ma gli giungono davvero pochi palloni giocabili. (dal 79' Idah s.v. - )