Dopo le lamentele social per il mancato pagamento degli ultimi stipendi da parte del suo club, decollano le richieste per Thomas Heurtaux. Il centrale francese, secondo quanto raccolto da Sportitalia, ha infatti ricevuto offerte da Maccabi Haifa e Panathinaikos che sarebbero pronte ad impegnarsi con un contratto triennale. Si segnalano anche interessamenti da un club dell’Arabia Saudita disposto a proporre un ricco biennale all’ex Udinese. Al momento Heurtaux sta valutando i cambiamenti ai vertici dirigenziali dell’Ankaragucu per comprendere la possibilità di rispettare gli altri due anni di contratto rimasti dall’accordo siglato al momento del suo passaggio in Turchia. La scelta primaria sarebbe quella di fare ritorno in Italia con apprezzamenti che ancora non si sono tramutati in offerte, così come dalla Liga e dall’Amiens in Ligue1.