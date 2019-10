© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Centoquarantadue minuti, di cui solo 71 in Premier League. E' il magro bottino fin qui racimolato da Mesut Ozil, centrocampista tedesco che martedì prossimo compirà 31 anni. Il calciatore classe '88 non rientra più nei piani del manager Unai Emery, che anche scorsa settimana punzecchiato sul tema ha risposto in maniera piuttosto diretta: "Quando decido che Ozil non sarà della squadra, è perché penso che un altro giocatore lo meriti più di lui".

E adesso? A Ozil non resta che aspettare gennaio, quando l'ex Real Madrid che nel 2013 fu pagato oltre 50 milioni di euro proverà a trovare una nuova sistemazione nonostante un ingaggio molto importante.