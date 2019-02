Ol. Lione, Genesio: "Bello ritrovare Umtiti, dovremo dare tutto col Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Olympique Lione Bruno Genesio ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions col Barcellona: "Manchester City e Barcellona sono due formazioni che giocano all'attacco. Abbiamo già battuto i Citizens nella fase a gironi e vogliamo provare a ripeterci anche coi blaugrana, nonostante Valverde alleni un calciatore eccezionale come Messi e una squadra fortissima in generale. Servirà trovare il giusto equilibrio, attaccare senza esporsi. Fekir out? È il nostro capitano e anche il nostro leader a livello tecnico. Giocare senza di lui non è mai facile, dovremo dare tutti qualcosa in più. È ovvio che col Barcellona non siamo favoriti, ma dobbiamo comunque mantenere la fiducia e sforzarci più del solito. Umtiti? Siamo felici di aver contribuito alla sua crescita, sarà bello rivederlo qui. Ho avuto un rapporto molto forte con lui, è un vincente nato".