Olympiacos, Martins: "Meglio degli avversari per 80', meritiamo l'Europa"

Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, si è così espresso in conferenza stampa al termine del successo sulla Stella Rossa (1-0) che ha consegnato ai greci l'opportunità di disputare l'Europa League in virtù del terzo posto finale nel Gruppo B di Champions League: "Abbiamo meritato la qualificazione perché abbiamo giocato meglio per oltre 80 minuti. Tutti insieme siamo riusciti a creare un bel gioco, sono felice perché siamo riusciti a restare in Europa: è stata una grande serata non solo per l'Olympiacos, ma anche per tutto il calcio greco. L'atmosfera è stata fantastica, in questo stadio (il Karaiskakis, ndr) si vivono sempre momenti magici. Allenare una squadra del genere è fantastico, ora attendiamo il sorteggio di Europa League: ci sono tantissime buone squadre nella competizione, noi proveremo a vincere il maggior numero di partite possibili. Un resoconto della nostra avventura in Champions? Ci siamo difesi bene sia all'andata che al ritorno contro il Tottenham e nel match casalingo contro il Bayern Monaco. Bisogna ricordare che nel nostro girone c'erano due candidate per il successo finale".