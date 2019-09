Olympiakos, Martins: "Se mi accontento di un pari? No. Voglio vincere"

© foto di Giulia Borletto

In campo domani, per la fase a gironi di Champions League, l'Olympiakos, che affronterà Tottenham. A presentare il match, sul fronte greco, è Pedro Martins: “In generale, ho deciso. Ho 11 giocatori in mente. Tuttavia, dobbiamo anche aspettare anche la rifinitura, tutti i giocatori sono disponibili e non vedono l'ora di giocare anche in questa partita. Dopo la gara di domani ci saranno molti giudizi sul nostro futuro nell'organizzazione e in particolare nel gruppo: quello che mi aspetto dalla mia squadra è giocare al livello al quale sono abituati, essere aggressivi, prendere d'assalto, offrire qualità, concentrazione, coraggio e determinazione".

Andando poi più al campo: "Giochiamo contro un avversario molto forte, a questo livello ogni errore costa caro. Il gioco di domani dovrebbe avere come guida l'ottima difesa che abbiamo dimostrato: non commettere errori per poi sfruttare ciò che creiamo al meglio. L'intera squadra dovrebbe funzionare bene. Se firmo per un pari? Non iniziamo mai una partita pensando al pareggio. Qualunque sia la nostra squadra, qualunque sia il nostro avversario, giochiamo sempre per la vittoria".

Nota poi al girone, con Bayern e Tottenham come favorite: "Certo, ci sono chiari favoriti nel gruppo e questi sono Bayern Monaco e Tottenham, noi non possiamo essere considerati tali perché non lo siamo. Ma se supereremo questa fase sarà un risultato eccellente, e avremo raggiunto un obiettivo. Ma anche il terzo posto potrebbe esserlo".