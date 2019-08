Ozil e Kolasinac scortati giorno e notte: sono finiti in un guerra tra gang

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil e Sead Kolasinac continuano ad essere sotto scorta dopo l'incidente che li visti protagonisti alcune settimane fa. I due giocatori non sono stati convocati per la trasferta a Newcastle con l'Arsenal per motivi di sicurezza e, secondo quanto riporta il Sun, i guai sarebbero cominciati proprio lo scorso 25 luglio, quando Kolasinac affrontò e fece fuggire due uomini armati che stavano tentando di rubare la Mercedes di Ozil. I due malviventi però avrebbero successivamente minacciato i giocatori di vendicarsi derubandoli di tutto ciò che avevano. A questo punto, sarebbe entrata in gioco un’altra banda dell’Est europeo, che non tollererebbe attacchi ai giocatori e Ozil e Kolasinac sarebbero finiti così al centro di questa guerra, tanto che la polizia ha deciso di metterli sotto scorta giorno e notte.