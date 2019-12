Pallone d'Oro, Lineker: "Meritato, Messi per distacco il migliore al mondo"

Prodigo di commenti come sempre, l'ex campione inglese Gary Lineker su Twitter sposa il Pallone d'Oro assegnato a Lionel Messi: "I suoi numeri quest'anno sono stati ancora una volta straordinari. È per distacco il miglior calciatore al mondo, gioca in modo gioioso e incomprensibile per i comuni mortali. E il premio è totalmente meritato".

Messi wins his 6th Ballon d’Or. His numbers this year are once again truly extraordinary. He’s head and shoulders the best player in world football. He plays a game that is both joyous and incomprehensible to mere mortals. The award is totally meritorious. 👏🏻👏🏻

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 2, 2019