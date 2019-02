Gara molto viva ma ancora senza gol all'Old Trafford, dove il Manchester United ospita un PSG ricco di assenze, specie in attacco, dove Tuchel deve rinunciare non solo alla stella Neymar ma anche al bomber Cavani. Ci ha pensato l'ex Di Maria a rendere subito la gara interessante con un sinistro velenoso, a cui ha risposto Lingard con un inserimento che per poco non ha beffato Buffon, abile ad uscire in presa bassa. Prima del fischio dell'arbitro a mettere fine alle ostilità (è proprio il caso di dirlo con cinque ammonito in 45'), grande occasione per Mbappè, che ha calciato male da buona posizione sprecando l'assist di Draxler.

