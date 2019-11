© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da ESPN Kylian Mbappé giocherà al Paris Saint-Germain anche nella stagione 2020-21. La valutazione fatta dal club è di 400 milioni di euro, cifra irraggiungibile anche di questi tempi di mercato incontrollato. L'unica condizione per cambiare la situazione è che il giocatore si esponga personalmente, chiedendo la cessione. La chiave di tutto è legata al rinnovo di contratto che il PSG ha offerto al giocatore. I parigini vogliono portarlo allo stesso livello salariale di Neymar, per allontanarlo dal Real Madrid. Mbappé non ha ancora risposto.