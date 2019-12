Petit: "A Barcellona i catalani erano troppo nazionalisti. Quasi razzisti"

Intervistato da RMC, Emmanuel Petit, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998, parla della sua esperienza al Barcellona, tutt'altro che memorabile nella stagione 2000/01: "Ho sperimentato il razzismo nello spogliatoio del Barça. Sono arrivato al momento sbagliato, c'era una guerra nello spogliatoio fra catalani e olandesi. E c'era un allenatore (Lorenzo Serra Ferrer, ndr) che non aveva sufficiente forza o carisma per gestire la squadra. Il nazionalismo catalano è molto vicino al razzismo. Non appena arrivai la gente mi disse che non dovevo imparare lo spagnolo, bensì il catalano. Io dicevo: 'Sono in Spagna, no?' e loro rispondevano: 'No. Sei in Catalogna'. Capisco l'identificarsi, ma quando si eccede si va molto vicini al razzismo".