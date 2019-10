Pochettino: "Dura passare da finale di Champions a situazione così"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato a Doha a margine dell'evento 'Aspire Global Summit'. Per l'argentino impossibile non tornare sullo sfortunato avvio di stagione e sul ko contro il Brighton: "E' difficile controllare le emozioni, soprattutto se pochi mesi fa stavi giocando la finale di Champions e ora sei in questa situazione. Le cose cambiano rapidamente. Ma nelle nostre mani c'è la ricetta per invertire la tendenza. Nell'ultima sfida la squadra ha perso fiducia dopo i primi due gol subiti, ora dobbiamo lavorare proprio per ritrovare questa fiducia. Abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo perso per degli errori commessi, ma non serve dire ai ragazzi che hanno fatto delle cazzate. Serve dividere in parti uguali le responsabilità".