Poker Real, Icardi segna ancora: Champions League, i risultati al 45'

Bastano 45 minuti al Real Madrid per calare il poker, al Bernabeu contro il Galatasaray. Nello stesso girone, è Icardi a trascinare il PSG verso gli ottavi: 1-0 sul Bruges all'intervallo. Vantaggi esterni per Manchester City e Tottenham, mentre Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk sono ferme sull'1-1. Ecco tutti i risultati delle gare di Champions League in corso di svolgimento questa sera.

Real Madrid-Galatasaray 4-0 (4' e 7' Rodrygo, 14' Ramos, 45' Benzema)

PSG-Club Brugge 1-0 (22' Icardi)

Stella Rossa-Tottenham 0-1 (34' Lo Celso)

Atalanta-Manchester City 0-1 (7' Sterling)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 1-1 (25' Petkovic; 13' Alan Patrick)

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid 1-0 (41' Thomas [aut.])