Polemiche sul VAR in Francia, L'Equipe in prima pagina: "Video hot"

© foto di Pietro Lazzerini

Grandi polemiche intorno al VAR in Francia, con L'Equipe che questa mattina apre in prima pagina titolando: "Video hot". In Ligue 1 e in Europa non si gioca una partita senza polemiche intorno alla tecnologia che sta cambiando il calcio ma che andrà rivisto e sistemato per evitare di vivere domeniche e turni di passione.