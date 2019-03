Il capitano della Polonia Robert Lewandowski ha commentato così ai canali ufficiali della sua Federazione la vittoria di ieri contro la Lettonia nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2020: "Sapevo che se avessi fatto gol la squadra ne avrebbe tratto beneficio. Serviva concentrazione, ero consapevole di poter regalare una vittoria alla mia Polonia. Quelli di ieri sono tre punti importanti, ora abbiamo sei punti in classifica e siamo molto contenti. Avevo davvero una grande voglia di segnare, dobbiamo andare avanti così". L'attaccante del Bayern ha realizzato l'1-0 prima del raddoppio dell'ex Torino Glik per il 2-0 finale.