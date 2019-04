© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si fa sempre più concreto l'interesse dell'Atletico Madrid per Alex Telles. Il laterale ex Inter oggi al Porto è il giocatore individuato dai Colchoneros per prendere il posto di Filipe Luis, destinato a lasciare il club madrileno a parametro zero la prossima estate. Secondo quanto riportato dal Daily Mail per Telles l'Altetico starebbe lavorando ad un'offerta da presentare al club lusitano di circa 38 milioni di euro.