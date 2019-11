Nelle ultime cinque partite con la maglia del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha segnato 10 gol. Numeri da capogiro per il fenomeno della Juventus, che contro Lussemburgo sarà chiamato ad andare ancora in rete per strappare il pass per Euro2020. "Calcia!", prova a caricarlo così Record in prima pagina, ricordando che CR7 è ad un gol dall'anno più produttivo con la sua nazionale.