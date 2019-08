Serata di Champions League, con sei squadre in campo per sfidarsi nei playoff. Al termine del primo tempo la Dinamo Zagabria sta conducendo 2-0 nel match interno contro il Rosenborg, grazie alle reti di Petkovic e Orsic. In vantaggio anche l’Olympiacos, avanti grazie al gol di Guerrero messo al segno al 30’. Gol e spettacolo tra Young Boys e Stella Rossa: al gol di Assale è arrivata la risposta di Degenek, tutto nel giro di 18’. La gare di ritorno si disputeranno martedì 27 agosto, calcio di inizio alle ore 21:00.