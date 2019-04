Premier, Brighton-Cardiff 0-2 nel recupero del 31° turno. La classifica

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Cardiff espugna il campo del Brighton (0-2) grazie ai gol di Mendez-Laing e Morrison nel recupero della 31esima giornata di Premier League. Con questa vittoria gli ospiti risalgono a meno 2 punti dai padroni di casa quartultimi in classifica (ultima posizione utile per la salvezza), che però hanno giocato una partita in meno.

Questa la classifica aggiornata alla 34esima giornata:

Liverpool 85

Manchester City 83*

Tottenham 67*

Arsenal 66*

Chelsea 66

Manchester United 64*

Leicester 47

Wolves 47*

Everton 46

Watford 46

West Ham 42

Bournemouth 41

Crystal Palace 39

Burnley 39

Newcastle 38

Southampton 36*

Brighton 33*

Cardiff 31

Fulham 20

Huddersfield 14

* una partita in meno