© foto di Gaetano Mocciaro

Buona la terza per l'Aston Villa, che trova la prima vittoria in Premier League dopo le sconfitte delle prime due giornate. Nell'anticipo giocato al Villa Park sono decisive le reti dei nuovi acquisti dei Villains, Wesley (21') ed El Ghazi (95'). A secco così di punti e di gol l'ex Juventus Moise Kean, che è entrato in campo tra le fila dei Toffees solamente al 62'.

Questo il programma completo del 3° turno di Premier League:

Premier League

Venerdì

Aston Villa - Everton 2-0

Sabato

13:30 Norwich - Chelsea

16:00 Brighton - Southampton

16:00 Manchester Utd - Crystal Palace

16:00 Sheffield Utd - Leicester

16:00 Watford - West Ham

18:30 Liverpool - Arsenal