Premier, il West Ham stende il Man United. Wolves, pareggio al 96'

© foto di Giulia Prosperi

Concluse qualche istante fa le due partite di Premier League in programma alle ore 15. Ennesimo passo falso del Manchester United, sconfitto 2-0 a Londra dal West Ham. Un gol per tempo: apre Yarmolenko, chiude Cresswell. Nell'altra gara, sfuma il successo Crystal Palace ai danni del Wolverhampton, rimasto in dieci per gli ultimi venti minuti della sfida a causa della doppia ammonizione rimediata da Saiss. A regalare il pareggio, davvero in extremis, visto che è arrivato al 96', Diogo Jota. Nel finale era subentrato anche l'ex milanista Cutrone.

LA GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

13:30 Leicester - Tottenham 2-1

16:00 Burnley - Norwich 2-0

16:00 Everton - Sheffield Utd 0-2

16:00 Manchester City - Watford 8-0

18:30 Newcastle - Brighton 0-0

Domenica

15:00 Crystal Palace-Wolverhampton 1-1 [46' aut. Dendoncker (C), 96' Jota (W)]

15:00 West Ham-Manchester United 2-0 [44' Yarmolenko, 84' Cresswell]

17:30 Arsenal-Aston Villa

17:30 Chelsea-Liverpool