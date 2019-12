Premier League, l'Everton torna al successo: 3-1 al Chelsea di Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importantissima per l'Everton, che batte il Chelsea per 3-1 nel match valido per la sedicesima giornata di Premier League. Affidati momentaneamente alle cure di Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marco Silva, i Toffees tirano fuori l'orgoglio contro la squadra di Lampard e sfoderano una gran prestazione. Decisive le reti di Richarlison e Calvert-Lewin (doppietta), inutile il gol di Kovacic per i Blues.

Oggi

Everton-Chelsea 3-1

Ore 16 Bournemouth-Liverpool

Ore 16 Tottenham-Burnley

Ore 16 Watford-Crystal Palace

Ore 18.30 Manchester City-Manchester United

Domani

Ore 15 Aston Villa-Leicester

Ore 15 Newcastle-Southampton

Ore 15 Norwich-Sheffield Utd

Ore 17.30 Brighton-Wolverhampton

Lunedì

Ore 21 West Ham-Arsenal

CLASSIFICA

Liverpool 43

Leicester 35

Manchester City 32

Chelsea 29 *

Wolverhampton 23

Manchester United 21

Crystal Palace 21

Tottenham 20

Everton 20 *

Sheffield Utd 19

Arsenal 19

Newcastle 19

Burnley 18

Brighton 18

Bournemouth 16

West Ham 16

Aston Villa 15

Southampton 15

Norwich 11

Watford 8

* una partita in più