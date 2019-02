Premier League, tris del Burnley in casa del Brighton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Burnley che ha battuto 3-1 il Brighton in trasferta. Doppietta di Wood e rigore trasformato da Barnes per il successo degli ospiti che nel finale hanno subito la rete di Duffy. Con questa vittoria il Burnley sale a 27 punti e raggiunge proprio il Brighton in classifica.

Questo il programma completo del 26° turno di Premier:

Sabato 9 febbraio

13.30 Fulham-Manchester United 0-3

16:00 Crystal Palace-West Ham 1-1

16:00 Huddersfield-Arsenal 1-2

16:00 Liverpool-Bournemouth 3-0

16:00 Southampton-Cardiff 1-2

16:00 Watford-Everton 1-0

18:30 Brighton-Burnley 1-3

Domenica 10 febbraio

14:30 Tottenham-Leicester

17:00 Manchester City-Chelsea

Lunedì 11 febbraio

21:00 Wolves-Newcastle