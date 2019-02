© foto di Imago/Image Sport

Pareggio amaro per il Newcastle di Rafa Benitez contro il Wolverhampton nel posticipo della 26esima giornata di Premier League. Magpies in vantaggio con Hayden al 56esimo, pareggio Wolves ad una manciata di secondi dal termine del match con Boly. Il Mewcastle fallisce così una ghiotta occasione per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione, ora distante solo 1 punto.

I risultati del 26esimo turno di Premier League:

Fulham-Manchester United 0-3

Watford-Everton 1-0

Southampton-Cardiff 1-2

Liverpool-Bournemouth 3-0

Huddersfield-Arsenal 1-2

Crystal Palace-West Ham 1-1

Brighton-Burnley 1-3

Tottenham-Leicester 3-1

Manchester City-Chelsea 6-0

Wolves-Newcastle 1-1

La classifica di Premier League dopo 26 giornate:

Manchester City 65*

Liverpool 65

Tottenham 60

Manchester United 51

Arsenal 50

Chelsea 50

Wolves 38

Watford 37

Everton 33*

West Ham 33

Bournemouth 33

Leicester 32

Crystal Palace 27

Brighton 27

Burnley 27

Newcastle 25

Cardiff 25

southampton 24

Fulham 17

Huddersfield 11

* una gara in più