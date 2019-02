© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con lo 0-2 con cui il Paris Saint Germain ha regolato il Manchester United, Gianluigi Buffon ha raggiunto i 50 clean sheet in Champions League, 53 in totale. Il portiere italiano, 40 anni, è dietro solamente a Iker Casillas in questa speciale classifica: 129 presenze e 121 gol subiti, è anche il secondo per apparizioni.