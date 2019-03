PSG, Cavani e Di Maria sul mercato dopo il fallimento in Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto afferma Sport, dopo l'ennesimo fallimento europeo del PSG, il club di Al Khelaifi in estate potrebbe lasciar partire due titolari come Edinson Cavani e Angel Di Maria. La società parigina non è intenzionata a cederli per forza, ma sarà pronta ad ascoltare le offerte e a lasciarli andare dopo anni di militanza nella capitale francese.