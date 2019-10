PSG, Cavani rifiuta l'Inter Miami di Beckham: vuole restare in Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alcune indiscrezioni emerse qualche settimana fa vedevano Edinson Cavani (32) pronto a dire addio al PSG già a gennaio per trasferirsi in MLS, all'Inter Miami, il nuovo club di proprietà di David Beckham. L'Equipe, invece, fa sapere che l'attaccante ex Napoli avrebbe rifiutato l'offerta dell'Inter Miami perché si sente ancora all'altezza dei campionati europei e vorrebbe continuare a dire la sua sui migliori palcoscenici del mondo.