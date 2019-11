Idrissa Gueye, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani contro il Club Brugge: "Apprezzo enormemente Angel Di Maria, sia sul campo che fuori. Sento grandi motivazioni da parte di tutta la squadra in vista della partita di domani. Siamo concentrati solamente sul Club Brugge in questo momento, faremo di tutto per vincere in casa".

Neymar?

"È un grandissimo calciatore, spero che torni presto in squadra".