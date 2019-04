PSG, in dubbio il rinnovo di Buffon per la prossima stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura di Gianluigi Buffon con il PSG potrebbe interrompersi al termine della stagione. Come riporta Le Parisien il club parigino infatti non è soddisfatto della stagione dell'ex Juventus e per questo motivo potrebbe non esercitare l'opzione per il rinnovo per il prossimo anno. Se Buffon non dovesse rinnovare con il PSG, resta da capire il suo futuro: continuare con un altra squadra o appendere i guantoni al chiodo?