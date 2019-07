© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto pronto a Macao per il match tra Paris Saint-Germain ed Inter. La squadra guidata da Thomas Tuchel è scesa in campo per poter preparare al meglio la sfida amichevole contro i nerazzurri. Buone notizie per Tuchel, il tecnico tedesco ha recuperato diversi elementi titolari: Meunier è guarito dal problema all'anca, il giocatore potrà scendere in campo domani contro la compagine guidata da Antonio Conte.

Ci sarà anche Edinson Cavani, nonostante i due allenamenti effettuati fino a questo momento. L'attaccante ex Napoli si candida per un posto dal 1' e potrebbe guidare l'attacco dei parigini in un test match molto importante. Come riportato da Le Parisien lo staff medico valuterà la situazione, ma attualmente non dovrebbero esserci problemi.