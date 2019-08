PSG, Maxwell sarà il capo degli osservatori in Brasile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo ruolo all'interno del PSG per Maxwell. Il giocatore non sarà più il coordinatore sportivo della prima squadra parigina, ma verrà inviato in patria, in Brasile, per ricoprire il ruolo di capo dello scouting nel paese sudamericano. L'ex Inter è voluto tornare a casa per motivi personali. E' stato accusato di aggressioni e minacce di morte dalla ex moglie anche se lui ha dichiarato di voler rientrare per stare vicino ai figli. A riportarlo è L'Equipe.