Kylian Mbappé allontana le voci che lo vorrebbero al Real Madrid. Il francese, dopo la tripletta al Monaco nella notte che ha celebrato la vittoria in Ligue 1 del Paris Saint-Germain, ha dichiarato a Canal Plus: "Sono qui, sono nel progetto. È un bene per il Real Madrid se c'è Zizou ma li guarderò semplicemente da ammiratore".