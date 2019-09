© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha confermato tramite Twitter la propria assenza dalla prima partita di Champions contro il Real Madrid: "Ora è ufficiale, non inizierò la nostra stagione europea contro il Real. Sono molto triste di non essere in grado di giocare ma porterò tutto il mio sostegno dagli spalti alla squadra e spero di tornare al 100% per dare il mio massimo contributo alla squadra".