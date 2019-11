© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Corre verso il recupero, Neymar, infortunatosi nel mese di ottobre con la maglia del Brasile e ancora ai box... Per poco. Il PSG, infatti, conta di recuperarlo per la prossima sfida contro il Lille, venerdì prossimo, ma è possibile anche che l'ex Barcellona venga risparmiato precauzionalmente in vista dell'importante match di Champions League del martedì successivo sul campo del Real Madrid. A riportarlo è L'Equipe.