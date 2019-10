Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Paredes, compagno di squadra di Mauro Icardi al PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca: "Mauro sta lavorando per essere al 100%. Quando è arrivato non aveva giocato molto, ma ora è felice perché nelle ultime partite ha segnato. Sicuramente vuole tornare in Nazionale, lavoriamo anche per quello. Credo che la squadra si stia consolidando dopo la Copa America, siamo felici e vogliamo continuare a migliorare".