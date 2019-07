PSG, prosegue la querelle Neymar: giocatore out dai convocati per l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa PSG continua a tenere banco la questione Neymar, col giocatore che ha fatto capire di poter lasciare Parigi e il Barcellona pronto per riaccoglierlo. Un affare complicatissimo a causa dei costi, col brasiliano che intanto continua ad allenarsi ai margini della squadra. In tal senso arriva un'importante novità sul momento di Neymar: il giocatore infatti non è stato convocato dal PSG per la sfida di sabato (ore 13.30 italiane live Sportitalia canale 60 dtt) contro l'Inter.