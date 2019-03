© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leggenda della Juventus, ed ex capitano del club bianconero, Gianluigi Buffon, portiere 41 enne attualmente in forza al PSG, potrebbe non rinnovare con il club parigino: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da L'Equipe, infatti, il portiere ex Juve potrebbe pagare la volontà dei vertici del club di rinnovare la rosa con giocatori giovani, con l'altro ex bianconero Dani Alves e Thiago Silva, oltre a Cavani, che potrebbero essere messi alla porta.