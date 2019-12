© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha commentato il successo netto sul campo del Saint-Etienne: "Siamo in linea con la gara di Champions League. C'è una buona mentalità e molta qualità nel gruppo - riporta L'Equipe -. I giocatori hanno messo in campo molta intensità. Giocano sempre insieme e stretti tra le linee. Abbiamo avuto ancora molte opportunità per segnare. Abbiamo vinto molti contrasti nella metà campo avversaria. Dopo il cartellino rosso per Aholou, abbiamo sempre giocato con il pallone fra i piedi. Sono molto contento della prestazione".